ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 28 лютого

2026-02-28 09:27

Наразі в регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.

Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла, будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!

Попереджаємо, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

ГРАФІК:

Група 1.1

03:00 - 10:00 / 13:30 - 17:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 1.2

03:00 - 10:00 / 14:00 - 20:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 2.1

03:00 - 06:30 / 13:30 - 20:30

━━━━━━━━━━━━━━

Група 2.2

03:00 - 06:30 / 08:00 - 10:00 / 13:30 - 20:30

━━━━━━━━━━━━━━

Група 3.1

06:30 - 12:00 / 17:00 - 20:30

━━━━━━━━━━━━━━

Група 3.2

06:00 - 13:30 / 17:00 - 20:30

━━━━━━━━━━━━━━

Група 4.1

06:30 - 13:30 / 17:00 - 24:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 4.2

00:00 - 03:00 / 06:30 - 10:00 / 17:00 - 24:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 5.1

00:00 - 03:00 / 10:00 - 17:00 / 20:30 - 24:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 5.2

00:00 - 06:30 / 10:00 - 17:00 / 20:30 - 24:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 6.1

00:00 - 03:00 / 10:00 - 17:00 / 20:30 - 24:00

━━━━━━━━━━━━━━

Група 6.2

00:00 - 03:00 / 10:00 - 13:30 / 20:30 - 24:00

ПАВЛОГРАД: графіки ЦЕК для споживачів міста, які тимчасово вимикаються за окремим графіком, на 28 лютого:

1 черга:

00:00 - 04:00;

09:00 - 14:00;

19:00 - 24:00.

2 черга:

04:00 - 09:00;

14:00 - 19:00.

Також повідомляємо про планові роботи у КРИВОРІЗЬКОМУ РАЙОНІ на 03-05 БЕРЕЗНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами:

с. ВІЛЬНЕ:

вул. Гагаріна: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;

вул. Кузьми Скрябіна: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

вул. Слов'янська: 8-22;

вул. Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.

На 04 БЕРЕЗНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами:

с. ЛОЗУВАТКА:

вул. Набережна: 1-5;

пров. Степовий: 1А.

На 05 БЕРЕЗНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами:

с. НАДЕЖДІВКА:

вул. Садова: 23, 24;

вул. Шкільна: 1-5, 8-10, 14;

пров. Садовий: 12, 14, 16, 18-21, 23-37 (непарні), 37А, 39-53 (непарні).

На 06 БЕРЕЗНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами:

с. ЛОЗУВАТКА: вул. Богуна: 5-8, 10, 11, 13, 14, 48.