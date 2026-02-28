ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 28 лютого

2026-02-28 09:27

Наразі в регіоні задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання доведеться провести значну частину активного дня.

    Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла, будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!

 Попереджаємо, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

 ГРАФІК:

Група 1.1
03:00 - 10:00 / 13:30 - 17:00
 Група 1.2
03:00 - 10:00 / 14:00 - 20:00
 Група 2.1
03:00 - 06:30 / 13:30 - 20:30
 Група 2.2
03:00 - 06:30 / 08:00 - 10:00 / 13:30 - 20:30
 Група 3.1
06:30 - 12:00 / 17:00 - 20:30
 Група 3.2
06:00 - 13:30 / 17:00 - 20:30
 Група 4.1
06:30 - 13:30 / 17:00 - 24:00
Група 4.2
00:00 - 03:00 / 06:30 - 10:00 / 17:00 - 24:00
 Група 5.1
00:00 - 03:00 / 10:00 - 17:00 / 20:30 - 24:00
 Група 5.2
00:00 - 06:30 / 10:00 - 17:00 / 20:30 - 24:00
Група 6.1
00:00 - 03:00 / 10:00 - 17:00 / 20:30 - 24:00
 Група 6.2
00:00 - 03:00 / 10:00 - 13:30 / 20:30 - 24:00

ПАВЛОГРАД: графіки ЦЕК для споживачів міста, які тимчасово вимикаються за окремим графіком, на 28 лютого:

 1 черга:
 00:00 - 04:00;
 09:00 - 14:00;
 19:00 - 24:00.

 2 черга:
 04:00 - 09:00;
 14:00 - 19:00.

Також повідомляємо про планові роботи у КРИВОРІЗЬКОМУ РАЙОНІ на 03-05 БЕРЕЗНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами:

с. ВІЛЬНЕ:
вул. Гагаріна: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;
вул. Кузьми Скрябіна: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;
вул. Слов'янська: 8-22;
вул. Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.

На 04 БЕРЕЗНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами:

с. ЛОЗУВАТКА:
вул. Набережна: 1-5;
пров. Степовий: 1А.

 На 05 БЕРЕЗНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами:

с. НАДЕЖДІВКА:
вул. Садова: 23, 24;
вул. Шкільна: 1-5, 8-10, 14;
пров. Садовий: 12, 14, 16, 18-21, 23-37 (непарні), 37А, 39-53 (непарні).

 На 06 БЕРЕЗНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами:
с. ЛОЗУВАТКА: вул. Богуна: 5-8, 10, 11, 13, 14, 48.

 

