ВІЙНА В Україні Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 28 лютого

2026-02-28 10:31

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

В усіх областях України тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!





Черга 1.1 відключень не вказано

Черга 1.2 відключення

16:00-20:00 (4 год.)

Черга 2.1 відключення

16:00-19:00 (3 год.)

Черга 2.2 відключення

16:00-20:00 (4 год.)

Черга 3.1 відключень не вказано

Черга 3.2 відключення

19:00-22:30 (3:30 год.)

Черга 4.1 відключень не вказано

Черга 4.2 відключень не вказано

Черга 5.1 відключення

22:30-24:00 (1:30 год.)

Черга 5.2 відключень не вказано

Черга 6.1 відключень не вказано

Черга 6.2 відключень не вказано