Політика США перекинули до південнокорейського порту Пусан атомний авіаносець USS George Washington

2025-11-06 11:33

Авіаносець USS George Washington прибув до південнокорейського порту Пусан, повідомили у ВМС Південної Кореї. Візит став підтвердженням спільної оборонної позиції Сеула та Вашингтона, передає Yonhap.

Атомний авіаносець угруповання Carrier Strike Group 5 супроводжували крейсер USS Robert Smalls та есмінці USS Milius і USS Shoup. За даними ВМС, метою візиту є поповнення запасів і відпочинок екіпажу.

У ВМС зазначили, що під час прибуття авіаносної групи планують посилити обміни та співпрацю між флотами обох країн, а також зміцнити спільну оборонну позицію.

Це перший візит американського авіаносця до Південної Кореї від червня, коли до влади прийшов президент Лі Чже Мьон, і перший за минулі вісім місяців після прибуття USS Carl Vinson у березні.

Своєю чергою, Північна Корея розкритикувала прибуття судна. Сестра лідера Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, назвала це проявом "найбільш ворожої та конфронтаційної волі" Вашингтона.