Політика Латвія виділить ще 15 млн євро на забезпечення України дронами та інноваційні дослідження

2025-11-28 16:44

Латвія у 2026 році виділить 15 млн євро на забезпечення України дронами та інноваційні дослідження у цій сфері. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на спільному з українським колегою Андрієм Сибігою брифінгу в Києві, передає Укрінформ.

"Наступного року від нас надійде 15 млн євро, щоб забезпечити достатній потенціал, новітні наукові та інноваційні дослідження, які проводяться, аби вони були впроваджені на полі бою та дозволили Україні захистити себе", - наголосила вона.

За словами Браже, Латвія виділяє додаткові 5 млн євро для забезпечення додаткових ресурсів, зокрема для реабілітації українських солдатів у Латвії. Глава МЗС також зауважила, що країна продовжить підготовку українських військовослужбовців.

"4 тис. на рік (кількість військових, яких Латвія може підготувати або забезпечити реабілітацією - ред.), за необхідності, ми можемо збільшити цю кількість", - наголосила вона.

Сибіга додав, що цьогоріч Латвія передала 12 тис. дронів. За його словами, сторони обговорювали збільшення темпів їх виробництва і поставок у 2026 році.

subscriber subscriber

Еще по теме

В ЄС не бачать реальних ознак того, що росія справді готова припинити війну в Україні

2025-11-26 14:45

В Україні вперше провели зустріч робочої групи Коаліції спроможностей з розмінування

2025-11-26 11:32

ЗМІ Україна врешті погодилась на непростий мирний план Дональда Трампа

2025-11-25 16:46

Цього року українські заводи виробили на 100 тисяч тонн цукру менше, ніж минулоріч

2025-11-14 11:32

Еще новости в разделе "Політика"

Латвія виділить ще 15 млн євро на забезпечення України дронами та інноваційні дослідження

2025-11-28 16:44

Андрій Сибіга анонсував нові зустрічі переговорних команд України та США для обговорення мирного плану

2025-11-28 08:27

Урсула фон дер Ляєн назвала п’ять пріоритетів ЄС щодо мирної угоди для України

2025-11-27 12:29

The Wall Street Journal звинуватив Стіва Віткоффа у зриві постачання крилатих ракет Tomahawk Україні

2025-11-27 09:27
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Латвія виділить ще 15 млн євро на забезпечення України дронами та інноваційні дослідження 2025-11-28 16:44
Андрій Сибіга анонсував нові зустрічі переговорних команд України та США для обговорення мирного плану 2025-11-28 08:27
Урсула фон дер Ляєн назвала п’ять пріоритетів ЄС щодо мирної угоди для України 2025-11-27 12:29
The Wall Street Journal звинуватив Стіва Віткоффа у зриві постачання крилатих ракет Tomahawk Україні 2025-11-27 09:27