ВІЙНА В Україні Рашисти атакували ударними дронами критичну інфраструктуру Одеської області

2025-11-11 11:31

Рашисти вночі 11 листопада атакували ударними дронами критичну інфраструктуру Одеської області, одна людина зазнала поранень. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо Укрзалізниці та адміністративні будівлі.

За попередніми даними, одна людина отримала осколкові поранення.

Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкриті пункти незламності.

