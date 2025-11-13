Економіка Китай значно обмежить обсяги експортних поставок до США рідкісноземельних металів

2025-11-13 11:33

У Китаї уряд розробляє механізм для експортних поставок до США рідкісноземельних металів, за допомогою якого розраховує не допустити потрапляння сировини американським оборонним компаніям. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що метою нового плану Китаю є одночасно полегшити своїм компаніям постачання рідкоземів до США для використання у цивільних цілях. Регуляційна схема буде нагадувати систему перевірки кінцевого користувача, яка введена у Сполучених Штатах ще у 2007 році.

У рамках цієї програми низка китайських компаній одержують дозвіл на купівлю спеціальних товарів на підставі загального дозволу - по суті спрощеного механізму схвалення експорту. Їм не потрібно оформлювати індивідуальні ліцензії на кожну покупку. Водночас, іноді китайські компанії в рамках позбавляють цього дозволу, що викликає обурення в Пекіні.

Це дозволить Китаю виконати умови США щодо сприяння експорту рідкісноземельних ресурсів. Разом з тим, за даними джерел видання, плани Пекіна можуть надалі змінитись.