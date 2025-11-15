Політика Україна приєдналася до санкцій ЄС проти лідерів невизнаного Придністров’я

2025-11-15 10:31

Україна спільно з вісьмома європейськими країнами підтримала рішення ЄС продовжити санкції проти керівництва невизнаного Придністров’я до жовтня 2026 року. Про це мовиться у заяві Верховного представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики, передає ЄП.

27 жовтня 2025 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів проти керівництва Придністровського регіону Республіки Молдова до 31 жовтня 2026 року.

Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Північна Македонія, Норвегія, Сербія, Україна та Чорногорія приєдналися до цього рішення Ради ЄС.

"Вони забезпечать, щоб їхня національна політика відповідала цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", - мовиться у заяві.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Цього року українські заводи виробили на 100 тисяч тонн цукру менше, ніж минулоріч

2025-11-14 11:32

Загальні бойові втрати рашистів в війні проти України подолалии позначку у 1 млн 100 тисяч осіб

2025-11-11 14:44

Латвія передала Україні ще більше двох десятків сучасних бронетранспортерів Patria 6x6

2025-11-10 16:44

Євросоюз розглядає можливість реформування процедури прийому нових членів - чим це допоможе Україні

2025-10-24 16:44

Еще новости в разделе "Політика"

Україна приєдналася до санкцій ЄС проти лідерів невизнаного Придністров’я

2025-11-15 10:31

На корупційний скандал в енергетичному секторі України відреагувала голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас

2025-11-13 16:48

Португалія примусово депортує громадян білорусі, які втекли з України через війну

2025-11-12 09:26

Сенат США припинив найтриваліший в історії країни шатдаун - ухвалено компромісний законопроєкт

2025-11-11 13:35
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Україна приєдналася до санкцій ЄС проти лідерів невизнаного Придністров’я 2025-11-15 10:31
На корупційний скандал в енергетичному секторі України відреагувала голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас 2025-11-13 16:48
Португалія примусово депортує громадян білорусі, які втекли з України через війну 2025-11-12 09:26
Сенат США припинив найтриваліший в історії країни шатдаун - ухвалено компромісний законопроєкт 2025-11-11 13:35