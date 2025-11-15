Політика Україна приєдналася до санкцій ЄС проти лідерів невизнаного Придністров’я

2025-11-15 10:31

Україна спільно з вісьмома європейськими країнами підтримала рішення ЄС продовжити санкції проти керівництва невизнаного Придністров’я до жовтня 2026 року. Про це мовиться у заяві Верховного представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики, передає ЄП.

27 жовтня 2025 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів проти керівництва Придністровського регіону Республіки Молдова до 31 жовтня 2026 року.

Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Північна Македонія, Норвегія, Сербія, Україна та Чорногорія приєдналися до цього рішення Ради ЄС.

"Вони забезпечать, щоб їхня національна політика відповідала цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", - мовиться у заяві.