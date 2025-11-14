ВІЙНА В Україні Затримано 20-річного мешканця Хмельницької області, який шпигував за авіацією ЗCУ

2025-11-14 12:29

Військові контррозвідники затримали 20-річного мешканця Хмельницької області, який шпигував за авіацією ЗCУ на заході України. Про це повідомила СБУ.

Вказано, що фігурант потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах. Його головним завданням було відстежити місця базування, кількість і графіки вильотів бойових літаків.

Для цього агент встановлював біля авіабаз приховані мінікамери з онлайн-трансляцією та віддаленим доступом для росіян. У такий спосіб загарбники сподівалися в режимі реального часу фіксувати наявність та види авіації на аеродромах України.

Агента затримали, коли він облаштовував фотопастки в районі одного із військових об’єктів. У нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Зловмиснику повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.