ВІЙНА В Україні Затримано 20-річного мешканця Хмельницької області, який шпигував за авіацією ЗCУ

2025-11-14 12:29

Військові контррозвідники затримали 20-річного мешканця Хмельницької області, який шпигував за авіацією ЗCУ на заході України. Про це повідомила СБУ.

Вказано, що фігурант потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах. Його головним завданням було відстежити місця базування, кількість і графіки вильотів бойових літаків.

Для цього агент встановлював біля авіабаз приховані мінікамери з онлайн-трансляцією та віддаленим доступом для росіян. У такий спосіб загарбники сподівалися в режимі реального часу фіксувати наявність та види авіації на аеродромах України.

Агента затримали, коли він облаштовував фотопастки в районі одного із військових об’єктів. У нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Зловмиснику повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

subscriber subscriber

Еще по теме

СБУ викрила керівництво лікарні на Хмельниччині на масовому виготовленні фіктивних документів

2023-05-02 12:27

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Верховний Суд залишив у силі довічне позбавлення волі військовослужбовцю, який розстріляв бійців Нацгвардії

2025-11-14 16:44

Через вибух зарядного пристрою в Київської області зазнали поранень батько та дві дитини

2025-11-14 13:30

Затримано 20-річного мешканця Хмельницької області, який шпигував за авіацією ЗCУ

2025-11-14 12:29

В Дніпропетровської області проходить примусова евакуація з Синельниківського району родин з дітьми

2025-11-14 08:28
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Верховний Суд залишив у силі довічне позбавлення волі військовослужбовцю, який розстріляв бійців Нацгвардії 2025-11-14 16:44
Через вибух зарядного пристрою в Київської області зазнали поранень батько та дві дитини 2025-11-14 13:30
Затримано 20-річного мешканця Хмельницької області, який шпигував за авіацією ЗCУ 2025-11-14 12:29
В Дніпропетровської області проходить примусова евакуація з Синельниківського району родин з дітьми 2025-11-14 08:28