ВІЙНА В Україні Аналітики Інституту вивчення війни наголосили на необхідності застосування ЗСУ традиційних систем озброєння

2025-11-17 14:39

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на необхідність застосування Україною традиційних систем озброєння, оскільки російські окупанти використовують, крім іншого, погодні умови, щоб виявити вразливі місця в системі оборони України безпілотниками. Про це йдеться у звіті ISW.

"Російські війська скористалися погодними умовами, щоб виявити вразливі місця в системі оборони України безпілотниками у напрямку Новопавлівки, підкресливши необхідність використання Україною традиційних систем озброєння", - йдеться в повідомленні.

В огляді наводять інформацію про відеозапис із геолокацією, опублікований 14 листопада, який показує, як українські війська атакують російські броньовані машини на північному сході Новопавлівки.

За даним ISW, останнім часом росіяни використовують туманну погоду для атак по всьому фронту, особливо в напрямках Покровська, Великомихайлівки та Гуляйполя.

Механізований штурм роти на Новопавлівку 14 листопада після затишшя в цьому районі демонструє, як російські війська намагаються знайти можливості для використання ключової слабкості української оборони.

"До цього часу Україна в війні базувала свою оборону на дронах здебільшого з необхідності. Оборонний бар'єр України "стіна дронів" використовує велику кількість тактичних ударних дронів та боєприпасів типу loitering для знищення російських ресурсів та техніки на лінії фронту.

Українські сили прийняли цей оборонний підхід частково для того, щоб компенсувати нестачу людських ресурсів та техніки, одночасно захищаючи понад 1200 кілометрів лінії фронту від російського наступу".

За словами аналітиків ISW, недостатньо укріплені українські оборонні позиції сприяли нещодавнім спробам проникнення російських військ, а нестача артилерії та інших традиційних систем обмежила здатність українських сил діяти, коли погана погода перешкоджала деяким операціям з використанням дронів.

"Західні поставки традиційних систем, таких як артилерія, мають ключове значення для здатності України побудувати багаторівневу систему оборони, яка не залежить від жодного типу зброї, що робить оборону вразливою", - наголосили фахівці.