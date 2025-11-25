Життя В Одесі викрили суддю та адвокатку, які за гроші ухвалювали в судах "потрібні" рішення

2025-11-25 11:31

Правоохоронці викрили і затримали суддю та адвокатку з Одеси. Вони за хабарі ухвалювали "потрібні" рішення в судах, повідомила СБУ.

Вказано, що операцію з нейтралізації судових оборудок провели спільно з НАБУ.

"Фігуранти запропонували відповідачу у цивільній справі домовитися з суддею одного з районних судів Одеси щодо "потрібної" ухвали. Вартість такої "послуги" становила 10 тис. американських доларів", – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, першу частину хабаря відповідач мав передати фігурантам як «аванс» до розгляду справи, а другу – безпосередньо перед ухваленням судового рішення.

СБУ та НАБУ задокументували злочини організаторів схеми та викрили їх "на гарячому" ‒ після передачі останньої частини грошей.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за статтею про закінчений замах на підбурювання до пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України).

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників судових махінацій. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

