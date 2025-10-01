Світ Влада талібів розпочала масштабне відключення інтернету та мобільного зв’язку в Афганістані

2025-10-01 12:30

В Афганістані зафіксовано масштабне відключення інтернету після того, як влада талібів розпочала обмеження доступу до оптоволоконних ліній у кількох провінціях. Про це повідомляє The Guardian.

За даними організації NetBlocks, що відстежує кібербезпеку та інтернет-управління, національний рівень підключення впав до 1%.

Зазначається, що інцидент виглядає як навмисне відключення послуг. Телефонний зв’язок у країні також під загрозою, оскільки в умовах обмеженої інфраструктури він здебільшого передається через ті самі оптоволоконні лінії.

Як відомо, таліби почали посилювати контроль над інтернетом на початку вересня, і з того часу в багатьох регіонах з’єднання було надзвичайно повільним або нестабільним. 16 вересня речник провінції Балх Атаулла Заїд заявив, що інтернет у регіоні повністю заборонений за наказом керівництва "для запобігання гріховним діям".

Подібні обмеження зафіксовані у провінціях Бадахшан і Тахар на півночі, а також у Кандагарі, Гільменді, Нангархарі та Урзгані на півдні країни.