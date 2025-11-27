Спорт Українська тенісистка Олександр Олійникова піднялася до топ-сотні найкращих спортсменок світу

2025-11-27 10:31

Українська тенісистка Олександр Олійникова піднялася до топ-сотні найкращих спортсменок світу. Уроженка Києва прокоментувала своє досягнення в інтерв'ю Tennis Video UA.

"Ця перемога (на турнірі в чилійській Коліні) важлива. Насправді для мене кожен мій титул важливий. Навіть коли я вигравала "п'ятнадцятки", якщо це перемога - це щось особливе.

Але конкретно цей турнір приніс мені новий статус - тенісистки першої сотні. І це дуже важливо, тому що це була мрія тата. Це для мене найголовніше - те, що він може пишатися і те, які у нього були емоції, адже після церемонії перше, що у мене було, - я дзвонила батькові. Це для мене найдорожче", - зазначила українка.

На початку 2025 року Олійникова займала 285-те місце в рейтингу WTA. Протягом сезону вона здобула 3 титули WTA 125 та чотири нагороди на рівні ITF. Тепер молода тенісистка стала четвертою ракеткою України.

