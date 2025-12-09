Світ Таїланд та Камбоджа порушити "перемир'я Трампа" та обмінялися ударами

2025-12-09 08:24

Таїланд та Камбоджа обмінялися ударами. Внаслідок артилерійського обстрілу бази Таїланду Анупонг загинув один військовий, ще троє дістали поранення. Таїланд задіяв винищувачі F-16, які завдали ударів по камбоджійській артилерії в районі Чонг Ан Ма. Про це повідомив тайський новинний портал Khaosod.

Згідно з повідомленням Другого армійського округу Таїланду, напередодні камбоджійські підрозділи почали перекидання важкої техніки та озброєння до прикордонних районів.

В районі Пху Пха Лек - Пхалан Хін Пает Кон у провінції Сісакет відбулася перестрілка між військовими двох країн.

Своєю чергою Міноборони Камбоджі спростувало заяви тайських військових про переміщення важкого озброєння вздовж спільного кордону, назвавши їх "неправдивою інформацією", яка має розпалити непотрібну військову напруженість.

Таїланд та Камбоджа 26 жовтня в присутності президента США Дональда Трампа підписали мирну угоду. Останній тоді також заявив, що США уклали велику торговельну угоду з Камбоджею та угоду про видобуток корисних копалин із Таїландом.

Влітку 2025 року бої фіксувалися щонайменше у шести точках, а удари камбоджійських РСЗВ призвели до жертв серед цивільних.