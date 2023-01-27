ВОЙНА В Украине Нові європейські санкції занурять економіку країни-терориста в рецесію на десятиліття, - Голова Єврокомісії

2023-01-27 11:34

Проти росії запроваджують безпрецедентні санкції, покликані занурити економіку країни в рецесію на десятиліття.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми запроваджуємо найсильніші санкції проти рф, які занурюють економіку Росії в рецесію на десятиліття, і її індустрія позбавляється сучасних і критичних технологій", – сказала вона.

Голова Єврокомісії запевнила, що російська агресія не залишиться безкарною.

Також вона пообіцяла, що "непохитна підтримка України" з боку Заходу триватиме.

"За останній рік ваша країна перевернула світ і надихнула Європу, і я можу запевнити, що Європа завжди буде з вами", – заявила фон дер Ляєн.