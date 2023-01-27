ВОЙНА В Украине Нові європейські санкції занурять економіку країни-терориста в рецесію на десятиліття, - Голова Єврокомісії

2023-01-27 11:34

Проти росії запроваджують безпрецедентні санкції, покликані занурити економіку країни в рецесію на десятиліття.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми запроваджуємо найсильніші санкції проти рф, які занурюють економіку Росії в рецесію на десятиліття, і її індустрія позбавляється сучасних і критичних технологій", – сказала вона.

Голова Єврокомісії запевнила, що російська агресія не залишиться безкарною.

Також вона пообіцяла, що "непохитна підтримка України" з боку Заходу триватиме.

"За останній рік ваша країна перевернула світ і надихнула Європу, і я можу запевнити, що Європа завжди буде з вами", – заявила фон дер Ляєн.

subscriber subscriber

Еще по теме

Глава Пентагона назвав головне воєнне завдання країн-партнерів України

2022-11-25 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Нові європейські санкції занурять економіку країни-терориста в рецесію на десятиліття, - Голова Єврокомісії

2023-01-27 11:34

Кирилл Тимошенко понесет ответственность за сотрудничество с ОПЗЖ? В сети вспомнили скандалы с экс-замом Ермака

2023-01-27 11:04

видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить

2023-01-27 09:31

Украина будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска туда спортсменов из стран-агрессоров

2023-01-27 08:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Нові європейські санкції занурять економіку країни-терориста в рецесію на десятиліття, - Голова Єврокомісії 2023-01-27 11:34
Кирилл Тимошенко понесет ответственность за сотрудничество с ОПЗЖ? В сети вспомнили скандалы с экс-замом Ермака 2023-01-27 11:04
видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить 2023-01-27 09:31
Украина будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска туда спортсменов из стран-агрессоров 2023-01-27 08:26