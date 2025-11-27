Політика The Wall Street Journal звинуватив Стіва Віткоффа у зриві постачання крилатих ракет Tomahawk Україні

2025-11-27 09:27

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф фактично зірвав постачання крилатих ракет Tomahawk Україні, даючи поради помічнику російського диктатора путіна Юрію Ушакову. Про це повідомила американська газета The Wall Street Journal.

З витоку запису розмови Віткоффа з Ушаковим стало відомо, спецпосланник Трампа зробив буквально все можливе, щоб Україні не дали крилаті ракети. Віткофф порадив росіянину зробити так, щоб путін привітав Трампа із досягненням мирної угоди в Секторі Гази.

На додачу до цього, Віткофф був ініціатором телефонної розмови між Трампом та путіним перед візитом президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

"Зеленський поїхав до Вашингтона, покладаючи надії на те, що Трамп санкціонує передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, зброї, яка поставить багато російських цілей під приціл Києва.

Однак під час розмови 16 жовтня путін попередив Трампа, що відправка Tomahawk нібито "призведе до ескалації війни та зашкодить відносинам між США та росією", за словами Ушакова, пише видання.

Після дзвінка путіна Трамп відмовився постачати Україні Tomahawk, виправдовуючись нібито "скороченням запасів" американських ракет. Реальною причиною зміни позиції Трампа стали саме дії Віткоффа.

