Стали відомі деталі конфлікту між працівниками ТЦК та поліцейським в Одесі

2025-10-30 11:34

Конфлікт стався між правоохоронцем і працівниками територіального центру комплектування в Одесі. Працівники Державного бюро розслідувань тепер з’ясовують всі обставини інциденту. Про це ДБР повідомила на своєму сайті.

"О 21:35 27 жовтня співробітники ТЦК та СП на вулиці міста зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події", - йдеться в повідомленні.

Дебошира згодом затримали правоохоронці. Порушником виявився їхній колега - співробітник одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Зброю чоловіка було вилучено, а на нього самого складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом Погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Нині триває досудове розслідування; встановлюються всі обставини події.