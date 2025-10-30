ВІЙНА В Україні В Одесі великий натовп напав на працівників ТЦК та перекинув їхній бусик

2025-10-30 14:37

В Одесі натовп напав на працівників ТЦК і пошкодив їхній автомобліь. Про це повідомив Одеський обласний ТЦК в четвер, 30 жовтня.

Вказано, що військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП проводили мобілізаційні заходи в Одеському районі і зазнали групового нападу.

"Натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед працівників", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють та ідентифікують всіх осіб, причетних до нападу. Увесь перебіг подій зафіксовано на боді-камери військовослужбовців ТЦК та СП. Ці матеріали вже передаються слідству.

"Дії нападників підпадають під низку статей Кримінального кодексу України, відповідальність за які є вкрай суворою. Закликаємо громадян не піддаватися на провокації та нарешті усвідомити, що подібні акти насильства працюють виключно на користь ворога та шкодять обороноздатності країни", – додали в ТЦК.