ВІЙНА В Україні До використання у підрозділах ЗСУ вже допущено понад 25 зразків українських безпілотників

2025-08-22 12:29

До використання у підрозділах ЗСУ допущено понад 25 зразків українських безпілотних авіаційних комплексів-перехоплювачів. Чимало з цих дронів є мисливцями за ворожими ударними безпілотниками. Про це повідомляє Міноборони.

За словами першого заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Іван Гаврилюка, Міноборони зосереджує більше зусиль та ресурсів на розробці та виробництві ефективних засобів ураження, які сьогодні є критично необхідними. Йдеться, зокрема, про БПЛА з оптоволоконним каналом управління та безпілотники- перехоплювачі ворожих розвідувальних та ударних дронів.

Також серед пріоритетних завдань - максимально масштабувати виробництво найефективніших зразків озброєння.

Зазначається, що загалом цьогоріч до експлуатації у Силах оборони допущено вже понад 80 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління. Усі вони вітчизняного виробництва.

Масове виробництво і використання у військах дронів на оптоволокні почалось у 2025 році. У Міноборони нагадали, що оптоволоконний канал - це цілком захищений канал управління і передачі відео від будь-яких засобів радіоелектронної боротьби. Українські БПЛА на оптоволокні мають різні конструкції, можуть нести різне бойове навантаження, уражати ворожі цілі на різній глибині фронту.