Спорт Клуб Роналду предложил зарплату в 1 млн евро в неделю полузащитнику Мансити Кевину Де Брёйне

2024-10-18 19:31

В Саудовской Аравии может стать на одного звездного игрока больше. В местный чемпионат может переехать полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брёйне.

Как сообщает TeamTalk, в услугах звездного бельгийца заинтересован Аль-Наср. Руководство клуба уже связалось с представителями футболиста с предложением обсудить персональный контракт. Хавбеку предлагают зарплату в размере 1 млн евро в неделю, что гораздо больше 400 тысяч, которые игрок получает сейчас.

По поводу продолжительности соглашения пока нет информации, как и относительно реакции футболиста на предложение от "желто-голубых".

Контракт Кевина с Ман Сити истекает этим летом, поэтому "горожане" рискуют ничего не получить за одну из своих звезд.