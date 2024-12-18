Экономика "Ключовий ціновий вплив справляють імпортери ліків та виробники" - Олексій Кущ

2024-12-18 13:04

За даними аналітичної компанії "Proxima Research", на долю дистриб’юторів припадає лише 5,9% в структурі вартості ліків. Тому дистриб’ютори не можуть нести повну відповідальність за вартість ліків. Ключовий ціновий вплив справляють імпортери ліків та виробники, - вважає економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

У своєму дописі на "Фейсбук" він задається питанням "Чи дійсно держава має різко втрутитись в регулювання ринку ліків?". Його відповідь наступна: в Україні існує модель реімбурсації – це загальноприйнятий механізм повної або часткової компенсації з боку держави ціни визначених нею препаратів. І цією програмою активно користуються українці.

Також О.Кущ зазначив, що ми вже маємо кілька рішень МОЗ та Уряду в цьому напрямку, зокрема і щодо розширення переліку препаратів, ціну на які держава компенсує. І щодо приєднання всіх аптек в Україні до програми "Доступні ліки" в наступному році.

То чи варто видумувати велосипед і запроваджувати якесь нове регулювання ринку ліків в Україні? – задається риторичним питанням Олексій Кущ.

"Як економіст, я би радив запроваджувати зміни, які впливають на ринки, тільки після профільних експертиз та за наявності економічного обґрунтування. Ми повинні брати до уваги насамперед реальні моделі функціонування того чи іншого ринку та безперечно врахувати позицію професійної спільноти. Інакше ризикуємо отримати нове підтвердження старої істини, про благі наміри, та до чого вони ведуть", - робить висновок експерт.

Нагадуємо, що 14 грудня у МОЗ відбулася нарада, на який обговорювали зміни до законопроекту №11493. За її підсумками, голова громадської спілки "Всеукраїнська фармацевтична спілка "ФАРМУКРАЇНА" Т.Котляр висловила думку, що зламати практику, яка вже склалася та забезпечує дієздатність ринку та доступність ліків для споживача, зовсім не означає провести реформи. Навпаки саме реалізація пропозицій, які попередньо не погодили с учасниками ринка, і які не ґрунтуються на дослідженнях та моделюваннях, просто обвалять фармацевтичну галузь та підірвуть платоспроможність аптечних мереж.

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