ВОЙНА В Украине За неделю через приложение Армия+ рапорты на возвращение подали более 300 самовольно покинувших часть

2025-02-27 12:30

В течение недели через приложение Армия+ рапорты на возвращение в армию подали более 300 военнослужащих, самовольно покинувших часть. Об этом сообщила замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире ТВ.

"За последнюю неделю, например, мы получили более 300 рапортов на возвращение из СОЧ. И думаю, что сейчас динамика ускорится, потому что, согласно законодательству, определен граничный срок отсутствия уголовной ответственности по таким возвращениям", - сказала она.

По словам замминистра, рапорт может быть отклонен в случае, если военнослужащий не прибыл в отделение военной службы правопорядка в течение 24 часов после его подачи или указал в документе недостоверные или неточные данные. В то же время после отказа можно повторно подать рапорт, исправив все ошибки.

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