Життя Сьогодні в Україні знову задіятно графіки погодинних віключень електроенергії

2025-12-17 08:25

У середу в Україні знову будуть діяти графіки відключень електроенергії. Про це повідомило Укренерго.

"17 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних віключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні.

В компанії нагадали, що причина обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. При цьому ситуація в енергосистемі може змінитись. Про конкретний час та обсяг відключень інформуватимуть обленерго на своїх офіційних сторінках.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – попросили в Укренерго.

Як відомо в останні тижні в Україні погіршилась ситуація з енергопостачанням через російські атаки. Сьогодні зранку лише в двох областях без світла були понад 700 тисяч споживачів.