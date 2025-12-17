За минулу добу рашисти втратили на фронті в Україні майже 2 тисячі військових

За минулу добу окупаційна армія рашистів втратила на фронті в Україні 1730 військових вбитими і пораненими. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні вранці в середу, 17 грудня.
Станом на сьогодні загальні втрати країни-агрессора початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складають 1 192 350 осіб.
Інші втрати россії з початку війни:
Нагадаємо, за минулий тиждень втрати росіян під Покровськом зросли на 30%. Зростання втрат пов’язують з повноцінним залученням до боїв оперативного резерву росіян – трьох полків 76 десантно-штурмової дивізії.