ВІЙНА В Україні За минулу добу рашисти втратили на фронті в Україні майже 2 тисячі військових

2025-12-17 14:40

За минулу добу окупаційна армія рашистів втратила на фронті в Україні 1730 військових вбитими і пораненими. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні вранці в середу, 17 грудня.

Станом на сьогодні загальні втрати країни-агрессора початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складають 1 192 350 осіб.

Інші втрати россії з початку війни:

  • танків – 11 427 (+6) од.
  • бойових бронемашин – 23 758 (+21) од.
  • артилерійських систем – 35 205 (+33) од.
  • РСЗВ – 1 571 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 262 (+1) од.
  • літаків – 432 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 386 (+167) од.
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 361 (+179) од.
  • спеціальна техніка – 4 027 (+1) од.

Нагадаємо, за минулий тиждень втрати росіян під Покровськом зросли на 30%. Зростання втрат пов’язують з повноцінним залученням до боїв оперативного резерву росіян – трьох полків 76 десантно-штурмової дивізії.

