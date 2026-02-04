Економіка Опендатабот визначив українські регіони, де зосереджено найбільше бізнесменів

2026-02-04 14:43

Власників бізнесу з річним доходом від 10 млн грн в Україні зареєстровано понад 67,6 тис. Понад один млрд грн заробляють 2% підприємців. Про це повідомив Опендатабот.

"67 651 бізнесмен в Україні володіє компаніями з доходом у понад 10 млн грн. Це 19% від загальної кількості власників бізнесу - серед тих, хто своєчасно подав фінансову звітність, таких нині нараховується понад 360 тисяч", - йдеться в повідомленні.

80% бізнесменів в Україні одержують менш як 100 млн грн на рік. Тільки 2% бізнесменів мають дохід понад 1 млрд грн — це 1355 бізнесменів.

Лідером серед них є Рінат Ахметов, чиї компанії разом за підсумком 2024 року отримали близько 565,7 млрд грн доходу. На другому місці власник мережі ОККО Віталій Антонов - 151,7 млрд грн доходу. Третю сходинку зі 110,6 млрд грн посідає власник мережі МХП Юрій Косюк.

Загалом чоловіки складають 73% у переліку лідерів українського бізнесу. Єдина жінка, що увійшла в першу десятку, - власниця компаній WOG, КОМО та Галичина Світлана Івахів - 9-те місце з доходом 48,75 млрд грн.

Найбільше бізнесменів зосереджено у столиці - 22% загальної кількості. До трійки лідерів також входять Дніпропетровщина (10%) та Львівщина (8%). Разом з Київщиною та Одещиною виходить половина всіх бізнесменів країни.

Найменша концентрація бізнесменів у прифронтових Миколаївській (1%), Луганській (0,7%) та Херсонській областях (0,6%).

Більшість бізнесменів, що потрапили у топ 100, - 70% - мають українську реєстрацію. До п’ятірки також потрапили власники компаній з пропискою Кіпру, Великої Британії, США та Швейцарії.