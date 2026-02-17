Економіка Китай та Індія почали купувати у США конфісковану венесуельську нафту

2026-02-17 16:46

Міністр енергетики США Кріс Райт повідомив, що Китай вже придбав частину венесуельської сирої нафти, яку раніше вилучив уряд Сполучених Штатів, повідомляє Bloomberg.



За даними видання, Райт під час виступу на медійному круглому столі в Каракасі зазначив, що китайські угоди стосовно закупівлі нафти, здійснені на законних умовах, є прийнятними для американської сторони.



"Китай уже купив частину сирої нафти, проданої урядом США. Легітимні китайські бізнес-угоди за законних умов будуть прийнятними,"- зауважив міністр.



Він утримався від конкретики щодо обсягів проданої сировини, проте наголосив на тому, що "нафтовий карантин" щодо Венесуели фактично завершений.



Окрім Китаю, який традиційно був найбільшим споживачем венесуельської нафти, до закупівель долучилися індійські нафтопереробні компанії. Нафта марки Merey також почала надходити на інші міжнародні ринки, зокрема до Ізраїлю.