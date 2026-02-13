Політика Британія оголосила про виділення понад 680 млн доларів на посилення протиповітряної оборони України

2026-02-13 12:30

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про виділення додаткових 500 млн фунтів стерлінгів (понад 680 млн доларів) на посилення протиповітряної оборони України. Про це він повідомив перед зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

"Я підтверджу, що Велика Британія надає Україні додаткові 500 фунтів стерлінгів на термінову протиповітряну оборону. Таким чином Велика Британія виступає силою добра у світі, будуючи нову угоду про європейську безпеку в рамках НАТО", - заявив він у коментарі журналістам.

Гілі також підтвердив, що Британія відіграватиме центральну роль у місії НАТО з безпеки в Арктиці, спрямованій на зміцнення безпеки в регіоні.

Як відомо, 12 лютого у другій половині дня в Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн.

На попередньому засіданні Рамштайну 16 грудня Британія оголосила про посилення ППО України на 600 млн фунтів.

subscriber subscriber

Еще по теме

Загальні бойові втрати рашистів в війні проти України наблизились до позначки у 1 млн 250 тис осіб

2026-02-10 12:28

Фінляндія виділила Україні пакет військової допомоги вартістю у €43 млн

2026-02-06 16:44

Мінімальний вік в України для шлюбу можуть знизити до 14 років

2026-02-05 12:28

Війна буде продовжуватись: три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році від WSJ

2026-02-04 16:43

Еще новости в разделе "Політика"

Британія оголосила про виділення понад 680 млн доларів на посилення протиповітряної оборони України

2026-02-13 12:30

20-й пакет санкцій ЄС ударить по тіньовому флоту, крипті і банкам рашистів

2026-02-11 14:47

Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву щодо ухилянтів від мобілізації в Україні

2026-02-09 13:35

Стармер підтвердив наміри оприлюднити файли експосла в США Мандельсона

2026-02-09 12:29
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Британія оголосила про виділення понад 680 млн доларів на посилення протиповітряної оборони України 2026-02-13 12:30
20-й пакет санкцій ЄС ударить по тіньовому флоту, крипті і банкам рашистів 2026-02-11 14:47
Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву щодо ухилянтів від мобілізації в Україні 2026-02-09 13:35
Стармер підтвердив наміри оприлюднити файли експосла в США Мандельсона 2026-02-09 12:29