Політика Британія оголосила про виділення понад 680 млн доларів на посилення протиповітряної оборони України

2026-02-13 12:30

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про виділення додаткових 500 млн фунтів стерлінгів (понад 680 млн доларів) на посилення протиповітряної оборони України. Про це він повідомив перед зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

"Я підтверджу, що Велика Британія надає Україні додаткові 500 фунтів стерлінгів на термінову протиповітряну оборону. Таким чином Велика Британія виступає силою добра у світі, будуючи нову угоду про європейську безпеку в рамках НАТО", - заявив він у коментарі журналістам.

Гілі також підтвердив, що Британія відіграватиме центральну роль у місії НАТО з безпеки в Арктиці, спрямованій на зміцнення безпеки в регіоні.

Як відомо, 12 лютого у другій половині дня в Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн.

На попередньому засіданні Рамштайну 16 грудня Британія оголосила про посилення ППО України на 600 млн фунтів.