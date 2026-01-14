ВІЙНА В Україні В уряді назвали масштаб ворожих атак на інфраструктуру Києва та чотирьох областей

2026-01-14 14:40

Вчора рашисти атакували 15 об'єктів критичної інфраструктури. Про це на брифінгу сказав заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук, повідомив Укрінформ.

Він зазначив, що зараз у Києві без теплопостачання перебуває 472 будинки, найбільше - у Печерському та Шевченківському районах. У заживленні будинків задіяні всі бригади відповідних районів, а також аварійні бригади з інших регіонів.

При цьому Ковальчук запевнив, що нічна атака не вплинула на роботу систем водопостачання та водовідведення у Києві.

Загалом по Україні попри атаки до опалення підключено 98,5% та понад 99% об'єктів соціальної сфери.

Нагадаємо, минулої ночі росія запустила по Україні 25 ракет і 293 дрони. Сили ППО перехопили лише сім ракет і 240 дронів. Удари балістикою росіяни завдали із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.