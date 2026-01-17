Світ В США підтвердили, що верхівка іранського режиму почала швидко виводити з країни мільйони доларів

2026-01-17 11:35

Верхівка режиму в Ірані на тлі масових протестів почала таємно виводити з країни мільйони доларів. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент інтерв’ю Newsmax.

"Зараз ми бачимо, як щури залишають корабель. Ми бачимо, як мільйони, десятки мільйонів доларів контрабандою виводяться з країни іранським керівництвом, ми бачимо, як ці кошти надходять до банків і фінансових установ по всьому світу", - повідомив він.

Міністерство фінансів США відстежує ці операції, зокрема перекази через традиційну банківську систему та через цифрові активи.

Також він зазначив, що Вашингтон чинить тиск, зокрема нафтовий, на режим Хаменеї, який, за оцінками, під час придушення протестів уже вбив від кількох сотень до кількох тисяч демонстрантів. План Вашингтона має перекрити джерела фінансування режиму, наголосив Бессент.

Раніше видання The Times з посиланням на дані розвідки повідомляло, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї розробив план евакуації на випадок, якщо владі не вдасться придушити протести. Передбачається, що за ним підуть 20 осіб із найближчого оточення, зокрема помічники та члени родини. Колишній співробітник ізраїльської розвідки Бені Сабті заявив газеті, що Хаменеї планує втечу до Москви.

План втечі з Тегерана передбачає "збір активів, нерухомості за кордоном і готівки для реалізації безпечного виїзду". Аятола володіє розгалуженою мережею активів, яка станом на 2013 рік оцінювалася у 95 млрд доларів.

Як відомо, акції протесту в Ірані почалися 28 грудня на головному міському базарі Тегерана, де власники магазинів закрили свої торговельні точки на знак незгоди у зв'язку з погіршенням економічної ситуації у країні.

Комунікаційні обмеження, включно з відключенням інтернету, ускладнили збір інформації. За даними правозахисної організації HRANA, до вечора понеділка затримали понад 10 тисяч осіб.

Іранська влада звинувачує США та Ізраїль у розпалюванні заворушень. Водночас уряд висловлює готовність до діалогу з Вашингтоном.

У відповідь на насильство щодо протестувальників, президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував втручанням у разі подальшого застосування сили проти мирного населення.