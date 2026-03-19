ВІЙНА В Україні В Україні анонсували оперативне впровадження ШІ в усі військові технології та процеси

2026-03-19 16:44

В Україні створюють систему центрів компетенцій військових технологій при Міністерстві оборони. Найближчим часом за кожним ключовим напрямом сучасної війни з’явиться окремий центр: дрони, Middle Strike, Deep Strike, артилерія та інші. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Завдання центрів - постійно аналізувати поле бою, технології та визначати наступні кроки розвитку. У технологічній війні перемагає той, хто швидше проходить цикл інновацій. Першим таким центром стає Defense AI Center "A1", який ми реалізуємо за підтримки уряду Великої Британії", - зазначив він.

Основні завдання центру:

  • аналіз бойових даних;
  • прогнозування дій ворога;
  • розвиток автономних систем;
  • нові інструменти управління.

За словами Федорова, Центр допоможе швидше перетворювати бойовий досвід і дані з фронту на технологічні рішення та прискорювати впровадження інновацій у військах.

"AI-рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни - від розвідки до управління. Наше завдання - створити найефективнішу оборонну систему Європи. Це AI-driven армія нового покоління, що базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі", - наголосив Федоров.

