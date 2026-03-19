Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною через обстріли та пошкодження мереж, знову задіяно черги погодинних відключень. Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів на добу.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
ГРАФІК:
▪️1.1 09:00-14:00;
▪️1.2 09:00-14:00;
▪️2.1 13:30-18:30;
▪️2.2 13:30-17:30;
▪️3.1 00:00-00:30, 09:00-14:00;
▪️3.2 00:00-00:30;
▪️4.1 07:30-09:30;
▪️4.2 13:30-18:30;
▪️5.1 18:00-21:30;
▪️5.2 18:00-21:30;
▪️6.1 00:00-00:30, 07:30-09:30;
▪️6.2 00:00-00:30, 07:30-09:30.