ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 19 березня

2026-03-19 09:31

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною через обстріли та пошкодження мереж, знову задіяно черги погодинних відключень. Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів на добу.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

ГРАФІК:

▪️1.1 09:00-14:00;

▪️1.2 09:00-14:00;

▪️2.1 13:30-18:30;

▪️2.2 13:30-17:30;

▪️3.1 00:00-00:30, 09:00-14:00;

▪️3.2 00:00-00:30;

▪️4.1 07:30-09:30;

▪️4.2 13:30-18:30;

▪️5.1 18:00-21:30;

▪️5.2 18:00-21:30;

▪️6.1 00:00-00:30, 07:30-09:30;

▪️6.2 00:00-00:30, 07:30-09:30.