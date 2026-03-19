Світ Найбільший у світі експортер нафти змінює ланцюг експорту нафти через блокаду Ормузької протоки

2026-03-19 13:32

Саудівська Аравія надає своїм довгостроковим клієнтам з купівлі нафти можливість отримувати свої квоти на квітень через порт Янбу на Червоному морі, готуючись до тривалих перебоїв у роботі Ормузької протоки. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними трейдерів, поінформованих державною компанією Saudi Aramco, покупці, які обрали Янбу, отримають лише частину своїх щомісячних поставок через обмеження на обсяг нафти, який може транспортувати трубопровід до порту. Інший варіант - отримання нафти з Перської затоки, але з ризиком залишитися без поставки, якщо протока залишиться закритою.

Зазначається, що Aramco, найбільший у світі експортер нафти, минулого місяця відвантажував 7,2 мільйона барелів нафти на день, до того як Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, більша частина якої експортувалася через його термінали в Перській затоці Рас-Танура та Джуайма. Саудівська Аравія має трубопровід потужністю 5 мільйонів барелів на добу, що проходить через всю країну до Червоного моря, хоча експортна потужність в Янбу може бути меншою. Aramco відмовилася від коментарів.

Як відомо, Саудівська Аравія зазвичай продає всю свою нафту за довгостроковими контрактами, більша частина якої йде до Азії. Sinopec, найбільший китайський нафтопереробний завод, скорочує обсяги переробки на 10%, щоб упоратися з дефіцитом, тоді як Японія розпочала вивільнення нафти зі своїх національних резервів.

Видання пише, що вибір відображає невизначеність щодо того, як довго триватиме конфлікт на Близькому Сході та коли може відновитись робота Ормузької протоки. Пояснення президента США Дональда Трампа щодо причин війни США змушують союзників і противників сумніватися в тому, коли він спробує її припинити, і навіть якщо він це зробить, Іран демонструє мало бажання йти назустріч.

Як заявили трейдери, якщо війна продовжиться, нафта, яка відвантажена в Янбу і прямує до Азії, швидше за все, продаватиметься на умовах постачання, тобто Aramco займатиметься транспортною логістикою, а не на звичайних умовах відвантаження, коли клієнти самі організують доставку. За їхніми словами, нафта, яку пропонують нафтопереробні заводи через Янбу - тільки сорту Arab Light.

Повідомляється, що Aramco нарощує постачання через Янбу з початку війни, яка триває вже третій тиждень. Саудівський виробник також зробив незвичайний крок, пропонуючи нафту, відвантажену з порту, через спотові тендери. Однак тепер він пропонує контрактні поставки з терміналу у Червоному морі.

Як йдеться у публікації, за межами Азії деякі європейські нафтопереробні заводи повідомили про отримання менших контрактних обсягів нафти від Aramco. Один великий переробник не отримав жодних обсягів для відвантаження наступного місяця, а іншому було виділено менше, ніж вимагалося.