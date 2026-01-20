Спорт 31-річний капітан Борусії Емре Джан прийняв остаточне рішення щодо майбутнього в дортмундському клубі

2026-01-20 13:33

Капітан дортмундської Борусії Емре Джан прийняв рішення щодо свого майбутнього.

Згідно з інформацією журналіста Екрема Конура, 31-річний німець не збирається залишати клуб Бундесліги - йому подобається перебувати в команді.

Півзахисник готовий продовжити контракт із шмелями і навіть погоджується на зменшення зарплати, щоб продемонструвати клубу, наскільки він зацікавлений у продовженні гри за "жовто-чорних".

Існуючий контракт хавбека з Борусією завершиться влітку цього року, проте угоду можуть продовжити до літа 2028 року.

 

