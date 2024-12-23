Ю.Тимошенко опинилася серед аутсайдерів, у неї чи не найбільший антирейтинг, тому вона перетворює ситуацію навколо цін на ліки на самопіар, - В.Гладких



Заявив політичний аналітик в ефірі«Єдиного телемарафону» під час обговорення причин надмірних емоцій навколо підготовки поправок до закону «Про лікарські засоби».



На думку В.Гладких, всі складнощі пов’язані з тим, що Юлія Тимошенко намагається перетворити ситуацію на самопіар. Себто відбувається політизація дуже важливого питання. «Вся ця риторика, що в Україні медичні препарати дорожчі, ніж в Європі– це неправда, це – спекуляція.Це залежить від багатьох чинників», - вважає експерт.

З початком широкомасштабного вторгнення Ю.Тимошенко опинилася серед аутсайдерів, останні рейтинги показували, що в неї ледь не найбільший антирейтинг. З цим треба було щось робити і цілком можливо, що політтехнологи Тимошенко порадили їй зосередитись на вирішенні проблеми цін на ліки, - зазначив він.



Простої відповіді на запитання, як добитися зниження цін на ліки немає. «По-перше,це політика виробників і фактори, які впливають на зростання собівартості і бажання виробників заробляти більше. Є політика дистриб’юторів. Вони за рахунок масштабу можуть заощаджувати на логістиці, на складах, на оптових знижках. Дистриб’юторимають свою націнку, але вони продають ліки до аптек. І виникаєзапитання, яка націнка ваптек?» - пояснив В.Гладких.



Отже, зодного боку, єпроблема, яку треба вирішувати, а, з іншого боку, є бажання все вирішувати «кавалерійським наскоком».Причому не в тому сенсі, щоб швидко розв’язати проблему, а щоб досягнути якихось політичних цілей. І саме це може потягнути з собою не позитивні, а негативні наслідки, - наголосив він.



В.Гладких також порадив не поспішав з розглядом питання. «Треба долучити фахівців, треба долучити учасників ринку, експертів, громадськість.Для того, щоб вони взяли участь в обговоренніта підготували нормальний– зважений -кінцевий продукт.Щобне вийшло, як в тій приказці: хотіли як найкраще, а вийшло, як завжди», - попередив експерт.