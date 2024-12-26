Жизнь Юлія Тимошенко намагається очорнити ім’я професійних учасників фармацевтичного ринку, – Віктор Сердюк

2024-12-26 15:16

Юлія Тимошенко намагається очорнити ім'я професійних учасників фармацевтичного ринку.

Таку оцінку активності Ю.Тимошенко щодо змін на фармацевтичному ринку висловив президент Всеукраїнської ради прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк у своєму блозі.

В своєму дописі, де він розглядає варіанти для зниження цін на ліки, він, зокрема, зазначає, що ситуація на ринку дистрибуції в Україні значною мірою подібна до європейської та американської моделей. Однак, на відміну від них, в українській практиці провідні дистриб’ютори не володіють великими аптечними мережами, що сприяє посиленню конкуренції в цьому сегменті

ринку.

Експерт посилається на дослідження фармацевтичного ринку 17 східноєвропейських країн, яке здійснила аналітична компанія IQVIA. Її фахівці виявили, що консолідація в дистриб’юторському сегменті цих країн вже перевищує 75%, а аптечні мережі інтегровані в структуру дистриб’юторів. На

додачу він вважає, що дослідження «Industry Research. Pharma Distribution» аналітичної компанії Gain.pro також підтверджує високий рівень консолідації в оптовому сегменті на європейському фармацевтичному ринку.

З чого В.Сердюк робить висновок, що український ринок перебуває в руслі глобальних трендів. Адже частка провідних українських дистриб’юторів, таких як БАДМ та ОПТІМА-ФАРМ, також перевищує 75%.

Президент Всеукраїнської ради прав та безпеки пацієнтів вважає, що Ю.Тимошенко намагається очорнити ім’я професійних учасників фармацевтичного ринку, коли вона називає їх «мародерами» та «посередниками», а також звинувачує у високих цінах. «Юлії Володимирівні слід звернути увагу на дослідження Proxima Research International. А воно показує, що вплив дистриб’юторів на формування цін на ліки складає лише 5-6%. Тому, на мою думку, легальний бізнес, який приносить значні податкові надходження, створює робочі місця та продовжує функціонувати навіть в

умовах війни, не може бути об’єктом політичних маніпуляцій», – наголосив В.Сердюк.

Джерело: enovosty.com