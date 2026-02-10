ВІЙНА В Україні На об'єктах критичної інфраструктури Київщини встановили 509 генераторів потужністю понад 5,3 МВт

2026-02-10 13:34

Протягом останніх тижнів Київська область встановила отримані від міжнародних партнерів 509 генераторів загальною потужністю понад 5,3 МВт. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, обладнання надали: Польща, Литва, Чехія, УВКБ ООН, Товариство Червоного Хреста в Україні та на Київщині, гуманітарні організації та благодійні фонди.

"Генератори вже встановлені на об'єктах критичної інфраструктури: котельнях, водоканалах, лікарнях, школах, дитячих садках, пунктах незламності. Це означає тепло, вода і базові послуги для людей навіть під час відключень електроенергії", - написав Калашник.

Він зазначив, що фактично в регіоні працює ціле генераторне господарство - 4636 одиниць загальною потужністю понад 100 МВт".

Калашник також зазначив, що паралельно громади Київщини переходять до більш системних рішень і нарощують власну енергетичну незалежність. В області вже працюють 56 когенераційних установок, а також газотурбінна загальною потужністю 145 МВт.

"Це дозволяє громадам бути менш залежними від мережевої енергетики та стабільно забезпечувати людей світлом і теплом", - розповів голова ОВА.

Також він повідомив, що додатково встановлюється 36 мобільних пересувних котелень загальною потужністю 17,5 МВт. Активно розвивається і сонячна генерація - в області працює 114 електростанцій потужністю 280,6 МВт.

За словами Калашника, сьогодні розподілена генерація вже покриває близько чверті потреб Київської області.

