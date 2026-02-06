ВІЙНА В Україні Обережно! Протягом найближчих 48 годин можливий новий масований ракетно-дроновий удар

2026-02-06 12:27

Протягом найближчих 48 годин можливий масований ракетно-дроновий удар по Україні: триває активне спорядження стратегічної авіації, — попереджають монітори

Зараз група бортів Ту-95МС здійснюють переліт до ае «Енгельс» з метою спорядження крилатими ракетами.

Також ворог планує залучити борти Ту-22м3, які вчора споряджалися ракетами Х-22.

Планується залучення до 6 бортів МіГ-31К.

В Новоросійську готові 3 носії ракет «Калібр».

У разі залучення Ту-22м3, найбільш ймовірною ціллю удару буде Київ та область.

subscriber subscriber

Еще по теме

В уряді назвали масштаб ворожих атак на інфраструктуру Києва та чотирьох областей

2026-01-14 14:40

Ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України - багато влучань

2025-12-23 12:36

Оновлені графіки відключень електроенергії в Києві на 22 грудня

2025-12-22 08:23

"Південний спис": Флот США завдав смертельного удару по судну наркотерористів в Тихому океані

2025-12-19 13:32

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Фінляндія виділила Україні пакет військової допомоги вартістю у €43 млн

2026-02-06 16:44

Безпекова інструкція на випадок надзвичайної ситуації в енергетиці - як не замерзнути

2026-02-06 14:46

Рустем Умєров розкрив деталі мирних переговорів у Абу-Дабі

2026-02-06 13:35

Обережно! Протягом найближчих 48 годин можливий новий масований ракетно-дроновий удар

2026-02-06 12:27
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Фінляндія виділила Україні пакет військової допомоги вартістю у €43 млн 2026-02-06 16:44
Безпекова інструкція на випадок надзвичайної ситуації в енергетиці - як не замерзнути 2026-02-06 14:46
Рустем Умєров розкрив деталі мирних переговорів у Абу-Дабі 2026-02-06 13:35
Обережно! Протягом найближчих 48 годин можливий новий масований ракетно-дроновий удар 2026-02-06 12:27