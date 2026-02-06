ВІЙНА В Україні Обережно! Протягом найближчих 48 годин можливий новий масований ракетно-дроновий удар

2026-02-06 12:27

Протягом найближчих 48 годин можливий масований ракетно-дроновий удар по Україні: триває активне спорядження стратегічної авіації, — попереджають монітори

Зараз група бортів Ту-95МС здійснюють переліт до ае «Енгельс» з метою спорядження крилатими ракетами.

Також ворог планує залучити борти Ту-22м3, які вчора споряджалися ракетами Х-22.

Планується залучення до 6 бортів МіГ-31К.

В Новоросійську готові 3 носії ракет «Калібр».

У разі залучення Ту-22м3, найбільш ймовірною ціллю удару буде Київ та область.