В столиці ситуація залишається складною, протягом дня задіяно одразу кілька черг вимушених відключень. Це тимчасові графіки.
Населенню знову доведеться провести певну частину доби без світла.
Сьогодні в усіх областях України діють графіки погодинних відключень світла.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!
Група 1: 11:30-16:30
Група 2: 12:00-17:00
Група 3: 12:30-17:30
Група 4: 13:00-18:00
Група 5: 14:00-19:00
Група 6: 08:00-09:30, 14:30-19:30
Група 7: 16:30-22:00
Група 8: 08:00-12:00, 17:00-22:30
Група 9: 09:00-12:30, 17:30-23:00
Група 10: 09:00-13:00, 18:00-23:30
Група 11: 09:00-14:00, 19:00-24:00
Група 12: 09:30-14:30, 19:30-24:00
Група 13: 11:30-16:30
Група 14: 12:00-17:00
Група 15: 12:30-17:30
Група 16: 13:00-18:00
Група 17: 14:00-19:00
Група 18: 08:00-09:30, 14:30-19:30
Група 19: 16:30-22:00
Група 20: 08:00-12:00, 17:00-22:30
Група 21: 09:00-12:30, 17:30-23:00
Група 22: 09:00-13:00, 18:00-23:30
Група 23: 09:00-14:00, 19:00-24:00
Група 24: 09:30-14:30, 19:30-24:00
Група 25: 11:30-16:30
Група 26: 12:00-17:00
Група 27: 12:30-17:30
Група 28: 13:00-18:00
Група 29: 14:00-19:00
Група 30: 08:00-09:30, 14:30-19:30
Група 31: 16:30-22:00
Група 32: 08:00-12:00, 17:00-22:30
Група 33: 09:30-12:30, 17:30-23:00
Група 34: 09:30-13:00, 18:00-23:30
Група 35: 09:30-14:00, 19:00-24:00
Група 36: 09:30-14:30, 19:30-24:00
Група 37: 11:30-16:30
Група 38: 12:00-17:00
Група 39: 12:30-17:30
Група 40: 13:00-18:00
Група 41: 14:00-19:00
Група 42: 08:00-09:30, 14:30-19:30
Група 43: 16:30-22:00
Група 44: 08:00-12:00, 17:00-22:30
Група 45: 09:30-12:30, 17:30-23:00
Група 46: 09:00-13:00, 18:00-23:30
Група 47: 09:00-14:00, 19:00-24:00
Група 48: 09:30-14:30, 19:30-24:00
Група 49: 11:30-16:30
Група 50: 12:00-17:00
Група 51: 12:30-17:30
Група 52: 13:00-18:00
Група 53: 14:00-19:00
Група 54: 08:00-09:30, 14:30-19:30
Група 55: 16:30-22:00
Група 56: 08:00-12:00, 17:00-22:30
Група 57: 09:00-12:30, 17:30-23:00
Група 58: 09:00-13:00, 18:00-23:30
Група 59: 09:00-14:00, 19:00-24:00
Група 60: 09:30-14:30, 19:30-24:00