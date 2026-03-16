Дальність українських ударів збільшилася майже втричі

2026-03-16 16:46

Дальність українських ударів збільшилася майже втричі — з 50 до 150 км від передової.

Україна руйнує російську логістику та знищує військову техніку рф розширючи «зону ураження» дронів, — пише The Telegraph

Ключову роль відіграє створений у 2026 році Центр управління глибокими ударами, який координує атаки у тилу російських військ.

Таким чином, модель ведення війни України, тепер базується на обміні даними в реальному часі.

Особливу роль відіграють важкі ударні дрони Nemesis, які російські військові називають «Баба Яга» через їхню здатність тихо завдавати ударів вночі — це, по суті смерть ворожих систем ППО та РЕБ.