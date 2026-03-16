ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 16 березня

2026-03-16 10:28

На Київщині протягом дня задіяно  декілька черг погодинних відключень світла.

З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше, проте про відміну графіків стабілізаційних відключень електроенергії говорити ще дуже зарано.

Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

Підгрупа 1.1
(не заплановано)

 Підгрупа 1.2 (2г 30хв)
 з 19:30 до 22:00

 Підгрупа 2.1
( не заплановано)

 Підгрупа 2.2
( не заплановано)

 Підгрупа 3.1
(не заплановано)

 Підгрупа 3.2
( не заплановано)

 Підгрупа 4.1
( не заплановано)

 Підгрупа 4.2
( не заплановано)

 Підгрупа 5.1 (2г 30хв)
 з 17:00 до 19:30

 Підгрупа 5.2
( не заплановано)

 Підгрупа 6.1
(не заплановано)

 Підгрупа 6.2
( не заплановано)

Повернення та відключення світла займає від кількох хвилин до 30 хвилин.

 

Еще по теме

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 16 березня

2026-03-16 12:29

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 16 березня

2026-03-16 11:34

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 16 березня

2026-03-16 09:31

Київ: тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 16 березня

2026-03-16 08:27

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Дальність українських ударів збільшилася майже втричі

2026-03-16 16:46

У Запоріжжі патрульний поліцейський застрелив військового у СЗЧ

2026-03-16 14:43

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 16 березня

2026-03-16 12:29

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 16 березня

2026-03-16 11:34
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Дальність українських ударів збільшилася майже втричі 2026-03-16 16:46
У Запоріжжі патрульний поліцейський застрелив військового у СЗЧ 2026-03-16 14:43
Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 16 березня 2026-03-16 12:29
Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 16 березня 2026-03-16 11:34