Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 16 березня
2026-03-16 09:31
В регіоні цього дня задіяно одразу кілька черг відключення, без електропостачання знову доведеться провести значну частину активного дня.
Сьогодні в багатьох областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!
Дніпро
На лінії ведуться ремонтні роботи Орієнтовний час відновлення електроенергії до 17:00
вул. Білецького
вул. Ясенова
вул. Сковороди Григорія (60/А)
с-ще Царичанка
Плановий ремонт електричних мереж
Терміни відновлення електроенергії до 17:00
пров. 1-й Подолянський
пров. 2-й Подолянський
пров. 3-й Подолянський
пров. Приорільський
вул. Приорильська
вул. Лівобережна
вул. Подолянська
вул. Набережна
... та прилеглі
пров. 2-й Робочий (1)
вул. Робітнича (21, 23, 25, 27, 29, ...)
м. Самар
Аварійні ремонтні роботи
Орієнтовний час відновлення електроенергії до 18:00
вул. Січеславської Бригади (262, 320, 324/А)
пров. Толстого (15/А)
вул. Поштова (237, 239, 248, 249, ...