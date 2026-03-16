ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 16 березня

2026-03-16 09:31

В регіоні цього дня задіяно одразу кілька черг відключення, без електропостачання знову доведеться провести значну частину активного дня.

Сьогодні в багатьох областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.



Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!

Дніпро

На лінії ведуться ремонтні роботи Орієнтовний час відновлення електроенергії до 17:00

вул. Білецького

вул. Ясенова

вул. Сковороди Григорія (60/А)

с-ще Царичанка

Плановий ремонт електричних мереж

Терміни відновлення електроенергії до 17:00

пров. 1-й Подолянський

пров. 2-й Подолянський

пров. 3-й Подолянський

пров. Приорільський

вул. Приорильська

вул. Лівобережна

вул. Подолянська

вул. Набережна

... та прилеглі

пров. 2-й Робочий (1)

вул. Робітнича (21, 23, 25, 27, 29, ...)

м. Самар

Аварійні ремонтні роботи

Орієнтовний час відновлення електроенергії до 18:00

вул. Січеславської Бригади (262, 320, 324/А)

пров. Толстого (15/А)

вул. Поштова (237, 239, 248, 249, ...