ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 27 лютого 2026-02-27 10:28 На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла. Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему. Попереджаємо, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися! Графік: Підгрупа 1.1 [11г]

00:00–00:30

07:30–14:30

18:00–21:30 Підгрупа 1.2 [7г 30хв]

00:00–00:30

07:30–11:00

18:00–21:30 Підгрупа 2.1 [13г]

00:00–00:30

08:00–14:30

18:00–24:00 Підгрупа 2.2 [13г]

00:00–00:30

08:00–14:30

18:00–24:00 Підгрупа 3.1 [11г]

00:30–04:00

06:00–07:30

11:00–14:30

21:30–24:00 Підгрупа 3.2 [13г]

00:30–04:00

11:00–18:00

21:30–24:00 Підгрупа 4.1 [13г]

00:30–04:00

11:00–18:00

21:30–24:00 Підгрупа 4.2 [13г]

00:30–04:00

11:00–18:00

21:30–24:00 Підгрупа 5.1 [14г]

04:00–11:00

14:30–21:30 Підгрупа 5.2 [10г 30хв]

04:00–11:00

14:30–18:00 Підгрупа 6.1 [10г 30хв]

04:00–07:30

14:30–21:30 Підгрупа 6.2 [12г 30хв]

04:00–11:00

14:30–20:00

