ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 27 лютого

2026-02-27 10:28

На Київщині протягом дня задіяно одночасно кілька черг погодинних відключень світла.

Це означає, що населенню вчергове доведеться провести значну частину доби без світла.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Попереджаємо, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

 

Графік:

 Підгрупа 1.1 [11г]
00:00–00:30
07:30–14:30
18:00–21:30

 Підгрупа 1.2 [7г 30хв]
00:00–00:30
07:30–11:00
18:00–21:30

 Підгрупа 2.1 [13г]
00:00–00:30
08:00–14:30
18:00–24:00

Підгрупа 2.2 [13г]
00:00–00:30
08:00–14:30
18:00–24:00

Підгрупа 3.1 [11г]
00:30–04:00
06:00–07:30
11:00–14:30
21:30–24:00

 Підгрупа 3.2 [13г]
00:30–04:00
11:00–18:00
21:30–24:00

 Підгрупа 4.1 [13г]
00:30–04:00
11:00–18:00
21:30–24:00

 Підгрупа 4.2 [13г]
00:30–04:00
11:00–18:00
21:30–24:00

 Підгрупа 5.1 [14г]
04:00–11:00
14:30–21:30

 Підгрупа 5.2 [10г 30хв]
04:00–11:00
14:30–18:00

Підгрупа 6.1 [10г 30хв]
04:00–07:30
14:30–21:30

 Підгрупа 6.2 [12г 30хв]
04:00–11:00
14:30–20:00

subscriber subscriber

Еще по теме

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 27 лютого 

2026-02-27 12:29

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла у місті та області на 27 лютого

2026-02-27 11:30

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 27 лютого

2026-02-27 09:32

Київ: Тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії в столиці на 27 лютого

2026-02-27 08:24

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 27 лютого 

2026-02-27 12:29

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла у місті та області на 27 лютого

2026-02-27 11:30

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 27 лютого

2026-02-27 10:28

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 27 лютого

2026-02-27 09:32
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 27 лютого  2026-02-27 12:29
Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла у місті та області на 27 лютого 2026-02-27 11:30
Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 27 лютого 2026-02-27 10:28
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 27 лютого 2026-02-27 09:32