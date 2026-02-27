ВІЙНА В Україні

ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла у місті та області на 27 лютого

2026-02-27 11:30

Наразі ситуація в енергетиці регіону залишається дуже складною, задіяно мінімум три черги погодинних відключень.

В місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

▪️1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

▪️1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

▪️2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

▪️2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

▪️3.1: 03:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

▪️3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

▪️4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

▪️4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

▪️5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

▪️5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

▪️6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

▪️6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.