ВІЙНА В Україні Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 27 лютого

2026-02-27 12:29

Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

В усіх областях України тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!