ВІЙНА В Україні Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 27 лютого 

2026-02-27 12:29
 
      Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі.    
 
     Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.
      Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.
       В усіх областях України тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії.  
       Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!
 
 
subscriber subscriber

Еще по теме

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла у місті та області на 27 лютого

2026-02-27 11:30

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 27 лютого

2026-02-27 10:28

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 27 лютого

2026-02-27 09:32

Київ: Тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії в столиці на 27 лютого

2026-02-27 08:24

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 27 лютого 

2026-02-27 12:29

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла у місті та області на 27 лютого

2026-02-27 11:30

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 27 лютого

2026-02-27 10:28

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 27 лютого

2026-02-27 09:32
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 27 лютого  2026-02-27 12:29
Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла у місті та області на 27 лютого 2026-02-27 11:30
Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 27 лютого 2026-02-27 10:28
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 27 лютого 2026-02-27 09:32