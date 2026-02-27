Одеська область: оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 27 лютого
2026-02-27 12:29
Наразі графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі.
Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.
Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.
В усіх областях України тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!