Світ Іранський Корпус вартових ісламської революції визнав загибель керівника розвідки Маджіда Хадемі

2026-04-07 09:28

Іранський Корпус вартових ісламської революції визнав загибель керівника розвідки - офіцера, як і його попередника, ліквідував Ізраїль. Відповідну заяву пресслужби КВІР оприлюднило видання Tasnim.

У заяві підтверджено смерть генерала Маджіда Хадемі. Вранці офіцер, який котрий очолював розвідку в Корпусі вартових, загинув внаслідок атаки Ізраїлю.

Раніше про загибель військового повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Хадемі очолював розвідку КВІР із червня 2025 року. Його попередник також загинув після ракетного удару Ізраїлю.

Нагадаємо, Іран висунув вимогу щодо виплати репарацій за збитки, спричинені війною США та Ізраїлю, і заявив, що Ормузька протока залишатиметься закритиою до їхнього повного відшкодування.