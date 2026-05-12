Світ Спалах хантавірусу: стала відома доля п'ятьох українців з екіпажу лайнера MV Hondius

2026-05-12 11:33

Четверо з п’яти українців з екіпажу круїзного лайнера MV Hondius, де був спалах хантавірусу, зостануться на судні для забезпечення його переходу в Нідерланди. Одного евакуюють спеціальним рейсом. Однак хвороби у громадян України поки що не виявлено. Про це журналістам повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України, передає Укрінформ.

"Після прибуття їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину", - поінформували у відомстві.

Іще один наш співвітчизник має залишити судно в рамках часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів, консульські посадові особи України перебувають на контакті з ним.

"Ознак хвороби у громадян України не зафіксовано", - зазначили там.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС, посольства України в Нідерландах, посольства України в Іспанії та консульства України в Малазі.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Небезпечний хантавірус дістався до кордонів України - як вберегтися

2026-05-11 08:24

Вьетнам обвинил Китай в "жестоком" нападении на свое рыболовное судно

2024-10-04 11:32

Захват Украиной Курской области сравнили с израильской войной Судного дня 1973 года

2024-08-26 15:39

видео Морской удар ГУР: в Крыму уничтожили роССийское судно

2024-06-06 16:05

Еще новости в разделе "Світ"

Спалах хантавірусу: стала відома доля п'ятьох українців з екіпажу лайнера MV Hondius

2026-05-12 11:33

Україна допомогла Британії створити перший бойовий рій дронів на штучному інтелекті

2026-05-07 16:46

В Литві стартували масштабні військові навчання НАТО

2026-05-06 08:26

Хакери викрали майже половину депозитів із найбільшої в світі нерегульованої криптобіржі Drift

2026-05-01 08:24
Все статьи раздела "Світ"

Світ

Спалах хантавірусу: стала відома доля п'ятьох українців з екіпажу лайнера MV Hondius 2026-05-12 11:33
Україна допомогла Британії створити перший бойовий рій дронів на штучному інтелекті 2026-05-07 16:46
В Литві стартували масштабні військові навчання НАТО 2026-05-06 08:26
Хакери викрали майже половину депозитів із найбільшої в світі нерегульованої криптобіржі Drift 2026-05-01 08:24