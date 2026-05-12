Світ Спалах хантавірусу: стала відома доля п'ятьох українців з екіпажу лайнера MV Hondius

2026-05-12 11:33

Четверо з п’яти українців з екіпажу круїзного лайнера MV Hondius, де був спалах хантавірусу, зостануться на судні для забезпечення його переходу в Нідерланди. Одного евакуюють спеціальним рейсом. Однак хвороби у громадян України поки що не виявлено. Про це журналістам повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України, передає Укрінформ.

"Після прибуття їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину", - поінформували у відомстві.

Іще один наш співвітчизник має залишити судно в рамках часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів, консульські посадові особи України перебувають на контакті з ним.

"Ознак хвороби у громадян України не зафіксовано", - зазначили там.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС, посольства України в Нідерландах, посольства України в Іспанії та консульства України в Малазі.