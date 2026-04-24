Життя Актор Алек Болдвін всеж постане перед судом через вбивство на зйомках стрічки Іржа

2026-04-24 14:36

Американський актор Алек Болдвін постане перед цивільним судом через інцидент на зйомках стрічки Rust, під час якого у 2021 році загинула українська операторка Галини Гатчінс. Про це повідомляють BBC та Variety.

Позов подав світлорежисер Серж Свєтний, який працював на знімальному майданчику. Він стверджує, що актор проявив недбалість, яка призвела до трагедії, а також зазначає, що куля ледь не влучила в нього.

У позові Серж Свєтний звинувачує Алека Болдвіна і продюсерську компанію Rust Movie Productions у порушенні протоколів безпеки.

Суддя Моріс Лейтер задовольнив частину позову - зокрема щодо недбалості та навмисного заподіяння емоційних страждань, однак відхилив звинувачення у нападі.

Крім того, суд дозволив вимоги про стягнення штрафних збитків і компенсацію шкоди, спричиненої діями відповідачів.

Представники Rust Movie Productions наполягали, що справу слід розглядати у межах системи компенсації працівникам, однак суд відхилив цей аргумент.

Галина Гатчінс загинула 21 жовтня 2021 року під час зйомок фільму Rust у штаті Нью-Мексико. Алек Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета, в якому виявився бойовий патрон.

Кримінальне провадження у справі тривало до 2024 року, після чого обвинувачення з актора зняли, а згодом прокуратура остаточно закрила справу щодо ненавмисного вбивства.

Водночас у квітні 2024 року зброярку фільму Ганну Гутьєррес-Рід засудили до 18 місяців ув’язнення, однак у травні 2025 року її достроково звільнили.