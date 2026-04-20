ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України: рівень споживання швидко зростає, зафіксовано знеструмлення в шести областях

2026-04-20 13:34

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих дронових атак та артилерійських ударів по енергетичній інфраструктурі прифронтових регіонів — на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській і Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 20 квітня його рівень на 3,7% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина змін — похолодання у більшості регіонів України. А також — хмарна погода у західних, частині центральних та північних областей, що зумовлює низьку ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 19 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі — 12 квітня.

Необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).