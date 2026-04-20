ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України: рівень споживання швидко зростає, зафіксовано знеструмлення в шести областях

2026-04-20 13:34

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.
  • Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години.
  • Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих дронових атак та артилерійських ударів по енергетичній інфраструктурі прифронтових регіонів — на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській і Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 20 квітня його рівень на 3,7% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина змін — похолодання у більшості регіонів України. А також — хмарна погода у західних, частині центральних та північних областей, що зумовлює низьку ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 19 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі — 12 квітня.

Необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

subscriber subscriber

Еще по теме

Вперше після Холодної війни Британія готується перейти на військовий стан

2026-04-13 08:24

Сьогодні в п’яти областях України зафіксовано відключення електроенергії через нові обстріли рашистів

2026-03-31 13:28

Молдова на два місяці ввела режим надзвичайного стану в енергетичному секторі

2026-03-26 08:23

Рашисти знову атакували енергооб'єкти - є знеструмленя в Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Черкаській областях

2026-02-02 13:33

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

СБУ заблокувала ще п’ять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України

2026-04-21 11:27

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - протягом доби зафіксовано 206 бойових зіткнень

2026-04-20 14:37

Стан енергосистеми України: рівень споживання швидко зростає, зафіксовано знеструмлення в шести областях

2026-04-20 13:34

Сили безпілотних систем України застосували нову тактику проти ворожих "шахедів"

2026-04-20 09:29
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

