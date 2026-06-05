ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 5 червня: рівень споживання, наслідки ворожих ударів та негоди

2026-06-05 13:34

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії знизилось.

Негода знеструмила три населені пункти на Сумщині.

Користування потужними електроприладами доцільно перенести на денний час – з 10:00 до 16:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих атак – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні воно на 6,1% нижче, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина змін – сонячна погода майже на всій території України, крім частини західних областей. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 4 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у середу, 3 червня.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) – на ранок були знеструмлені три населені пункти у Сумській області. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній електропередачі.