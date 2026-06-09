ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 9 червня: наслідки ворожих ударів та негоди

2026-06-09 14:43

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження
  • Негода знеструмила понад 40 населених пунктів у Сумській та Київській областях
  • Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських дронових ударів та артилерійських обстрілів – на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 9 червня, воно на 3,5% нижче, ніж попереднього дня – у понеділок. Причина змін – встановлення ясної погоди майже на всій території України (крім частини північно-східних областей). Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 8 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 5 червня.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Натомість зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (сильні зливи, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 40 населених пунктів у двох областях – на Київщині та Сумщині. Ремонтні бригади обох обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній.

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