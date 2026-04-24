ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі: НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ, РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ, НАСЛІДКИ НЕГОДИ

2026-04-24 14:36

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.
  • Негода знеструмила понад 100 населених пунктів у десяти областях.
  • Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських дронових атак – на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Одеській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 24 квітня, його рівень на 3,5% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина змін – утримання холодної погоди на всій території України. А також – висока хмарність у більшості регіонів, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 23 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 22 квітня.

Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (сильні пориви вітру) – на ранок повністю або частково знеструмлені більше 100 населених пунктів у Київській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Черкаській і Миколаївській областях. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.

